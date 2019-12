Negli ultimi anni lo stadio San Paolo di Napoli non è stato riempito in maniera importante. Quest'anno il prezzo degli abbonamenti avrebbe potuto favorire la presenza del pubblico, ma i risultati negativi hanno sicuramente influito.



Ecco svelata la top 10 momentanea della media spettatori in questo avvio di stagione per le squadre in Serie A. Conducono le milanesi al primo posto: l'Inter ha una media di 63.697 spettatori, mentre il Milan 53.917. Chiude il podio la Juve con 39.692. Successivamente troviamo Roma, Fiorentina e Lazio, per poi arrivare al Napoli (settimo) con una media di 31.265 spettatori.