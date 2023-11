Napoli-Empoli della giornata di ieri ha dato la consapevolezza a De Laurentiis di voler cambiare strada. Esonero ad un passo per Rudi Garcia, è tempo di un nuovo allenatore. Ancora un tentativo De Laurentiis lo ha fatto per Antonio Conte, che un mese fa rifiutò l'incarico e si è ripetuto anche in quest'occasione. L'ex Tottenham ha risposto alla corte del presidente del Napoli con un "no, grazie" restando sulla sua linea di continuare a stare con la famiglia. Lo riporta oggi Il Mattino.