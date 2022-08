Otto gli acquisti effettuati fino ad oggi da parte del Napoli. Keylor Navas potrebbe essere il nono, ma si attendono i dettagli economici, ovvero che il PSG paghi la buonuscita corposa al costaricano per permettergli di firmare con il club azzurro.



La sensazione è che alla fine l'operazione andrà in porto. Spunta una nuova ipotesi per il trasferimento di Navas in azzurro: se non dovesse trovarsi l'accordo entro l'1 settembre il Napoli potrebbe ingaggiare il calciatore anche nella sessione di mercato di gennaio. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.