L'arrivo di Tuanzebe ha coperto una falla nella rosa di Luciano Spalletti, un'assenza al centro della difesa causata dall'addio di Manolas e dalla partenza per la Coppa d'Africa di Kalidou Koulibaly. Sistemato quel problema, il Napoli si è messo al lavoro per cercare di porre rimedio a una situazione che da diversi anni non offre garanzie: il terzino sinistro. Con il nome di Nicolas Tagliafico che ha rappresentato, per diversi giorni, un'opportunità concreta a determinate condizioni. L'Ajax, però, non sembra intenzionato a cedere il proprio capitano in prestito con diritto di riscatto, nonostante il poco utilizzo di questa stagione. E allora gli azzurri sono tornati con forza su un obiettivo inseguito già la scorsa estate: Mathias Olivera.



NUOVO ASSALTO - Terzino sinistro uruguaiano, il difensore del Getafe convince maggiormente rispetto a Tagliafico per l'età, essendo di cinque anni più giovane rispetto all'argentino. Il Napoli vede in lui una certezza per diverse stagioni ed è quindi disposto a spendere fino a 10/11 milioni di euro pur di portarlo subito in Italia. Il club spagnolo è ancora restio a lasciar partire subito il giocatore e così il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta provando a bloccare Olivera ora, per poi completare il suo trasferimento la prossima estate. Due frecce diverse per la fascia: c'è stato il sorpasso sulla sinistra del Napoli.