L'emergenza Covid-19 sta colpendo fortemente anche il mondo del calcio. Il virus in questo avvio di stagione ha contagiato Zielinski ed Elmas in casa Napoli. Per il settore giovanile però emergono dati più allarmanti. Dopo la positività di circa un mese fa di un ragazzo della Primavera, eccone altri. Questo il comunicato del club:



"Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti".



La gara in programma tra 3 giorni in trasferta contro il Pisa, così, salterà. Il Napoli dovrà quindi recuperare ben tre partite, dopo la mancata disputa di quelle contro Pescara e Reggina.