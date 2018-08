Come raccontato da La Repubblica, De Laurentiis in compagnia di Chiavelli e Formisano, ha incontrato Attilio Auricchio, capo di gabinetto del sindaco de Magistris all'Hotel Vesuvio: "Tema dell’incontro la nuova convenzione: c’è stato un primo contatto interlocutorio, ma si lavora ad un accordo quinquennale fino al 2023. Le parti si aggiorneranno: De Laurentiis dovrà firmare il documento relativo alla stagione 2015/ 2016 che comprende la transazione debiti- crediti tra il Napoli e il Comune ( verserà 750mila euro), poi si potrà procedere alla nuova intesa che dovrebbe partire dal primo gennaio 2018. « Siamo fiduciosi – ha spiegato il capo di gabinetto del sindaco – sul buon esito dei ragionamenti anche di tipo giuridico per arrivare ad un accordo pluriennale e prospettico». Il Comune intende chiudere l’accordo entro settembre, evitando così l’utilizzo dello stadio a domanda individuale per la singola gara".