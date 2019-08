Si è complicato il profilo di James Rodriguez per il Napoli, che è stato costretto a virare su altri profili; e il primo nome in lista è quello di Hirving Lozano, esterno d'attacco del PSV, reduce da un'ottima stagione in Olanda e Champions League. Il giocatore però costa tanto: 42 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria. La trattativa però è vivissima e i contatti tra Giuntoli e Mino Raiola vanno avanti, con i diritti d'immagine che rappresentano ad oggi un ostacolo da superare. Lavori in corso, quindi, anche se la pista è molto calda e il Napoli è ottimista, complice anche la volontà di Lozano che spinge per vestirsi di azzurro. Giorni caldi, caldissimi con il club azzurro che proverà a piazzare l'affondo decisivo...