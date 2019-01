Secondo il Corriere dello Sport: “Sarebbe presuntuoso pensare di poter prevedere il futuro, ma il Psg non ha certo indietreggiato, anzi: ottanta milioni di euro per Allan e per chiuderla subito, entro il 31 gennaio, in maniera da consentire a Tuchel di risistemare il proprio centrocampo, dal quale va considerato ormai fuori Rabiot. E’ un amichevole braccio di ferro, De Laurentiis ha già detto no, ma il Psg è rimasto affacciato alla finestra, ha la voglia di continuare a credere in qualcosa che sembra improbabile e che un’offerta destabilizzante potrebbe trasformare in plausibile”