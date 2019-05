Secondo Il Corriere dello Sport, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli è tornato alla carica per Rodrigo del Valencia: “Dopo le 19 reti siglate la scorsa stagione, ha chiuso quest’ultima con altre 15, a cui si aggiungono 10 assist, a conferma della sua capacità di sapersi mettere a disposizione della squadra. Ora per una cinquantina di milioni si potrebbe chiudere. Il ragazzo, a quanto pare, avrebbe ricevuto grandi referenze sul campionato italiano e sul Napoli, in particolare, da Rafinha, a cui è legato da una storica amicizia che risale ai tempi in cui il fratello dell’ex interista”