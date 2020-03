Secondo il Corriere dello Sport: "Zielinski ha un contratto che andrà in scadenza nell’estate del 2021, quando avrà ventisette anni e dunque sarebbe nel pieno delle proprie facoltà e nel vivo di quel processo di maturazione che va completandosi: è questo il momento per lasciare che le ragioni sue e quelle del Napoli si incrocino, almeno sino al 2025. E’ chiaro che il calcio, con le sue regole bizzarre, poi finirà per proporre adeguamenti, aggiornamenti e magari anche la possibilità che ci siano novità, ma almeno va fissata una data - adesso - per evitare interventi esterni e per sentirsi entrambi e reciprocamente gratificati. Zielinski guadagna circa due milioni di euro (un milione e ottocentomila euro per la precisione) e nel nuovo patto di ferro che De Laurentiis sta siglando con il manager del polacco c’è, chiaramente, un ritocco che trascinerà l’ingaggio a due milioni e ottocentomila euro, all’inizio, e poi lo condurrà fino ai tre milioni e mezzo. Ma un rinnovo ha varie voci (i bonus, i diritti d’immagine) ed ha i suoi tempi: però la volontà del Napoli e di Zielunski è chiara. Ma un giocatore del genere, affinché le tentazioni del mercato restino sufficientemente a distanza di sicurezza, va blindato dentro una clausola che si trasformi in deterrente o in affare: ce n’è una e risale al giugno del 2016, di 65 milioni di euro; e ce ne sarà un’altra adesso, probabilmente prossima ai cento milioni di euro"