Dopo otto anni di colpi importanti sul mercato, il Napoli ha salutato l'ormai ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Si lavora al futuro e il sostituto è già in casa. Perché De Laurentiis ha deciso, sarà la coppia Micheli-Mantovani ad occuparsi del mercato e nei prossimi giorni ci sarà il passaggio formale da parte del presidente. Nel frattempo, i due sono già all'opera per ricercare i talenti ideali da proporre a Garcia. Lo riporta oggi Il Mattino