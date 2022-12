L'unica trattativa concreta che il Napoli sta portando avanti per la sessione invernale del calciomercato è quella che porterà Bereszynski ai piedi del Vesuvio, presumibilmente nel giro di qualche giorno.



Già definito lo scambio di prestiti con il terzino polacco che andrà in azzurro e Zanoli alla Samp. Nell'affare c'è anche il rientro a Napoli di Contini. Sembra non essere finita qui: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, con i doriani si è parlato anche del passaggio in blucerchiato di Marfella, attualmente terzo portiere del Napoli.