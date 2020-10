Domani il Napoli scenderà in campo contro l'Atalanta per il primo anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo la positività di Zielinski ed Elmas non c'è stato nessun caso tra i calciatori azzurri, anche grazie all'isolamento fiduciario che hanno fatto in questi giorni a Castel Volturno.



La squadra questa mattina si è sottoposta ad un nuovo giro di tamponi. La SSC Napoli, tramite un tweet, ha comunicato che sono risultati tutti negativi al Covid-19.