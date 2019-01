Nelle serata di ieri, secondo quanto riportato da Il Mattino, Cristiano Giuntoli ha incontrato alcuni emissari del Cagliari per parlare di Niccolò Barella. L'affare resta legato, quantomeno per gennaio, alla questione Allan da sbrogliare. E qualora dovesse arrivare l'affondo decisivo dal PSG il Napoli si catapulterebbe sulla mezzala dei sardi. Barella e il suo agente Beltrami hanno espresso da tempo il gradimento per la maglia azzurra, il presidente sardo Giulini però non fa sconti. Le richieste sono sempre intorno ai 50 milioni di euro. Sul giocatore non c'è solo il Napoli. Barella piace all'Inter e soprattutto al Chelsea, o meglio a Sarri.