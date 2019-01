Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis non avrebbe gradito lo stop della trattativa con il Genoa per Kouamé. A tal proposito, le parti si vedranno oggi per definire la trattativa. Gli ottimi rapporti tra i club fanno presagire comunque ad una chiusura dell'affare, anche se quando ci sono De Laurentiis e Preziosi di mezzo non si può mai dire.