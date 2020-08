Tra sei giorni iltornerà nuovamente in campo per dare inizio alla stagione 2020/21. Ci sarà infatti il primo degli undici giorni di ritiro a Castel di Sangro. Mavuole arrivarci con le idee più chiare per quanto riguarda la rosa a sua disposizione. Tante le incognite soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita, ma anche per gli acquisti che ancora devono essere definiti.- Così per fare il punto sulla situazione ecco previstoCon loro ci sarà anche il ds,Una settimana fa c'è stata una prima lunga chiacchierata ae oggi avverrà lo stesso.- Come detto si discuterà principalmente di mercato. Ildeve definire diverse cessioni, soprattutto nel reparto difensivo. A partire da, vicino al City, ma De Laurentiis deve ancora accettare l'offerta dall'Inghilterra. Va scoperto il futuro di, che si allontana sempre più dai colori azzurri per volare a Liverpool, sponda Everton, oppure nella nuova Roma di Friedkin. Per completare il reparto arretratoè vicino all'addio, mentre perè ancora tutto in stand-by. Ancelotti continua a guardare in casa Napoli, conche presto potrebbe fare le valigie destinazione Everton. In avanti c'è l'ormai escluso, di cui è già arrivato il sostituto, ovvero. Si parlerà di loro in uscita, ma andrà presa una decisione anche riguardo, che vuole giocare da protagonista, cosa che a Napoli Gattuso non riesce a concedergli. Dopo aver discusso dei vari movimenti per le cessioni (da effettuare il prima possibile), sarà tempo di stringere per gli acquisti. In primis risistemando il reparto arretrato conbloccato, ma ancora per poco,come principale indiziato per la fascia mancina,che fa gola agli azzurri e soprattutto il dopo Callejon, con il duellosempre vivo.