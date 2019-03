Nuovo stop per Lorenzo Insigne, che aveva recuperato a tempo di record dall’elongazione dell’adduttore destro accusata prima della sosta. Come si legge sul report ufficiale, “ha interrotto l’allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra”. Un problema, dunque, alla stessa coscia che lo aveva fermato prima della gara con l’Udinese. Come riportato da Sky Sport, a causa dell’infortunio Insigne salterà sicuramente la sfida di domenica contro la Roma. Una tegola pesante per Ancelotti…