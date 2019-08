Come riporta Tuttosport: “I friulani sanno da tempo che l’attaccante argentino è un obiettivo della Fiorentina ma non intendono scendere dalla valutazione di 40 milioni di euro. Adesso il club viola vuole cercare di trovare l’accordo con i friulani inserendo nella trattativa il centrocampista Benassi come contropartita tecnica.

La Fiorentina ha fretta perché l’attaccante argentino piace, ma anche perché sa bene di non essere l’unica a volersi assicurare le sue prestazioni. L’Atletico Madrid è una sorta di “new entry” mentre quello del Napoli è un ritorno di fiamma perché già da mesi è sulle tracce di De Paul al punto che a gennaio sembrava già fatto l’accordo con i friulani. E’ possibile che, accertata l’impossibilità di arrivare a James Rodriguez, gli azzurri tornino sul vecchio obiettivo”