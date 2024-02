Napoli, nuovo nome per il dopo Mazzarri: c'è Gilardino

Con l'addio di Spalletti, il futuro della panchina azzurra è diventato il tema principale a Napoli. Rudi Garcia non è riuscito a metterci la giusta firma, si è beccato tante critiche (in seguito a risultati deludenti) prima di arrivare all'esonero. Al suo posto ecco, poi, Mazzarri. Fino ad oggi neanche con quest'ultimo ci sono state delle risposte positive, anche se c'è ancora mezza stagione davanti. Resta pur sempre un contratto di soli sette mesi, fino al 30 giugno, per intenderci. Salvo sorprese incredibili, dunque, Walter Mazzarri non sarà più l'allenatore del Napoli il prossimo anno e avrà svolto esclusivamente il ruolo di "traghettatore".



C'È GILARDINO - Diversi i nomi sulla lista di Aurelio De Laurentiis, che vuole ripartire con l'uomo giusto, colui a cui poter affidare la panchina del Napoli iniziando a costruire qualcosa di importante per il futuro. E tra questi, come racconta l'edizione odierna di Cronache di Napoli, ecco venir fuori Alberto Gilardino, che sta mostrando cose interessanti con il Genoa. Tra cui la promozione dello scorso anno in Serie A e il buon campionato disputato nella stagione corrente. L’ex centravanti del Milan, dunque, si aggiunge ai candidati che il patron del club partenopeo sta valutando. Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Gilardino entra tra i candidati.