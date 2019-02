Si tratta del francese Nicolas Pepè, attaccante classe '95 del Lille, il quale sta facendo parlare di sè per l'ottimo rendimento stagionale. Su di lui ci sono diverse big europee, fattore che potrebbe scatenare una vera e propria asta quest'estate. Il Napoli segue con attenzione la vicenda e come riporta SportMediaset, farà un tentativo per portare il giocatore in azzurro.