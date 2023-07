Continua la ricerca di quello che sarà il sostituto di Kim al Napoli. Il primo nome sulla lista azzurra è quello di Max Kilman, ma le richieste del Wolverhampton oggi non scendono al di sotto dei 40 milioni, cifra ritenuta eccessiva da De Laurentiis. Ecco l'alternativa più economica che, come raccontato dal Corriere dello Sport, porta il nome di Bosko Sutalo, centrale difensivo croato classe 2000 della Dinamo Zagabria. Ha già giocato in Serie A con le maglie di Atalanta e Verona. Valutazione da 15-20 milioni, dialogo aperto per un eventuale affondo.