A gennaio il Napoli tornerà sul mercato per rimpolpare il parco esterni, avendo perso il terzino destro Kevin Malcuit, dovendo fare i conti con i problemi fisici del terzino sinistro Faouzi Ghoulam e con la voglia di fare nuove esperienze dell'albanese Elseid Hysaj. Ad aprire una nuova finestra di mercato, ci pensa l'edizione odierna di TuttoSport che fa un nuovo nome: Riccardo Gagliolo.



Dopo essersi complicata la pista Grimaldo - afferma TuttoSport - il Napoli ha puntato gli occhi su una vecchia conoscenza di Giuntoli già dal Carpi. Come se non fosse abbastanza, le trattative tra Parma e Napoli sono consuetudine e questo potrebbe spianare la strada agli azzurri.