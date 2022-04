Fino a poche settimane fa il futuro dei portieri in casa Napoli sembrava essere ben definito, con Ospina in uscita e Meret pronto a prenderne il posto. Lo scenario sembra essere cambiato, la permanenza dell'estremo difensore italiano non è così certa. Tutt'altro.



Il Napoli inizia a guardare anche altrove, specialmente in Spagna. Gli occhi sono finiti sul 23enne Luis Maximiano, portiere del Granada, una delle rivelazioni della Liga quest'anno. La valutazione è tra i 12 e i 16 milioni di euro e gli intermediari si sono iniziati già a muovere per una trattativa che sta facendo i primi passi. Lo riporta oggi il Mattino.