Nella giornata di ieri non sono arrivate buone notizie per Walter Mazzarri. Il nuovo allenatore del Napoli per i prossimi 40 giorni dovrà rinunciare a Mario Rui, che ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Dunque, essendoci il solo Olivera, si ci cercano delle alternative e tra queste, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, quella di schierare Natan nel ruolo di terzino sinistro. Non una novità per lui, perché in Brasile ha già giocato in quella posizione.