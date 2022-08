Lo scate-Napoli dei giorni scorsi non accenna a fermarsi e continua a puntare il portiere in uscita dal PSG Keylor Navas. Il costaricano è l'ultimo grande obiettivo per completare la rosa, ma l'ingaggio da 9 milioni di euro è un ostacolo che solo il PSG può aiutare a risolvere con una buonuscita che, almeno per ora, non è nei piani. E se non si arriverà a un'intesa, secondo Il Mattino, alla fine il Napoli si terrà Meret fra i pali e gli rinnoverà il contratto.