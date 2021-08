Vista l'uscita di Bakayoko e l'infortunio di Demme il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Al momento in rosa c'è Luca Palmiero, classe '96, che potrebbe restare in azzurro. Ma inevitabilmente serve un profilo più pronto e il club azzurro studia più soluzioni.



Secondo quanto riportato da Repubblica torna d'attualità la pista Berge dello Sheffield. Il norvegese è in vantaggio su altri tre obiettivi, ovvero Camara, Vecino e Youssouf. Per tutti e quattro non si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo perché l'unica formula che offre De Laurentiis è quella del prestito con diritto di riscatto.