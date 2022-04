Il Napoli inizia a guardarsi attorno in vista della prossima sessione di mercato. Tra i nomi finiti nel mirino ci sarebbe quello del centrocampista della Lazio, Luis Alberto, il cui rapporto con Sarri non è mai decollato.



De Laurentiis lo punta per l'estate. Il valore del calciatore si aggira sui 30 milioni di euro e percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro. Il Napoli sarebbe pronto ad inserire Petagna come contropartita tecnica, che andrebbe a fare il vice Immobile alla Lazio. Lo riporta oggi Repubblica.