Napoli, obiettivo Luvumbo: i retroscena dell'estate, il piano di De Laurentiis e l'intreccio con Politano...

Giovanni Annunziata

È un mercato invernale che si preannuncia molto movimentato per il Napoli. De Laurentiis ha chiesto scusa ai tifosi e ha espresso la necessità e volontà di intervenire per rinnovare e rinforzare questa squadra. Prima Mazzocchi, poi il difensore centrale e i due centrocampisti (di cui uno potrebbe essere Samardzic). Ma non solo, perché spunta anche il nome di Luvumbo Zito, attaccante, che ha avuto un grande impatto con la maglia del Cagliari in Serie A.



VECCHI CONTATTI - Luvumbo è un vecchio pallino dello scouting azzurro guidato da Micheli. Infatti già la scorsa estate ci sono stati dei contatti con il Cagliari quando il Napoli era alla ricerca del dopo Lozano, per poi andare a puntare su Lindstrom. Ora si ripresenta quella che diventa più di un'idea. Un sondaggio è stato fatto in questi giorni con i sardi e anche qualche chiacchierata con il suo agente.



INTRECCIO POLITANO - Il Napoli in questo momento, però, vorrebbe toccare poco e niente lì davanti ma le dinamiche del mercato cambiano in fretta. Luvumbo piace, il suo arrivo potrebbe essere legato anche al futuro di Politano. L'esterno romano a giugno 2025 andrà in scadenza ma De Laurentiis non si è ancora fatto sotto per il rinnovo. In piedi per lui c'è l'offerta multimilionaria dell'Al-Shabab, anche se la priorità sarebbe quella di restare in azzurro.



IL CAGLIARI - Luvumbo piace, dicevamo, a prescindere da Politano. Il Napoli ci lavora soprattutto per la prossima estate, considerando il Cagliari che difficilmente lo lascerà partire già in questa finestra di mercato, essendo il classe 2002 una risorsa fondamentale per l'obiettivo salvezza. Non sono da escludere, tuttavia, delle sorprese. Il Napoli medita, sonda il terreno, anche se non ha nel reparto offensivo la priorità del momento.