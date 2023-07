Oltre a Juve e Inter, ecco anche il Napoli che ha chiesto informazioni su Milinkovic-Savic. Lotito fissa il prezzo, ci vorranno almeno 40 milioni per portarlo via dalla capitale. De Laurentiis potrebbe mettere sul piatto nelle trattative due calciatori che piacciono alla Lazio, ovvero Zielinski (individuato da Sarri come principale alternativa a Milinkovic) e Politano. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.