GETTY

Napoli, obiettivo raggiunto: la qualificazione alla Champions League 2025/26 è matematica

Federico Targetti

9 minuti fa



Il Napoli di Antonio Conte sogna lo Scudetto e visto il calendario ne ha ben donde con 3 punti di vantaggio sull'Inter a 4 giornate dalla fine: ma nel frattempo festeggia l'aritmetica di quello che, almeno stando alle dichiarazioni che si sono susseguite per tutto l'anno, era l'obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.



Gli azzurri infatti, dopo la vittoria sul Torino firmata da McTominay con una doppietta, hanno 74 punti, mentre prima di oggi il quarto posto era distante 12 punti. Distanza invariata, dato che il Bologna non è andato oltre lo 0-0 a Udine fallendo il sorpasso sui bianconeri, che sono in svantaggio negli scontri diretti col Napoli. Anche nel caso in cui Tudor facesse 12 punti e Conte 0, il sorpasso è impossibile.