Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Tra i diversi nomi sulla lista azzurra c'è anche quello di Samuele Ricci che pare aver fatto un bel balzo in avanti. Una trattativa non semplice da portare avanti perché Cairo chiede almeno 25 milioni per il goiellino del Toro e una cifra del genere per un vice Lobotka non sarebbe l'ideale. Tante squadre su Ricci, piace anche alla Lazio. Lo riporta Il Mattino.