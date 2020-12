Il contratto di Lorenzo Insigne resta in scadenza il 30 giugno 2022 e in casa Napoli si sta iniziando a pensare alla trattativa per il prolungamento del suo attuale accordo. Secondo Il Mattino, rinnovare per il capitano azzurro, significherebbe legarsi praticamente a vita al Napoli, ma non c'è fretta da parte sua e del suo entourage. Anche il Napoli non ha fretta e attenderà probabilmente la fine della stagione quando il quadro economico del club sarà più definito in base al piazzamento finale e alle rivoluzioni (diritti tv in primis) degli introiti commerciali.