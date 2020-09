La trattativa più complicata dell'ultimo periodo in casaè quella che prevede la cessione diIl centravanti polacco è finito sul mercato dato che non ha mai accettato il rinnovo di contratto propostogli dal club partenopeo: sembrava fatta per il suo trasferimento alla, ma così non è stato. Negli ultimi giorni, infatti, è saltato tutto e ora, per non restare una stagione intera ai margini, c'è bisogno di trovare una nuova squadra per lui.- Ecco quindi spuntare il. Gli Spurs avevano seguito l'ex Ajax già qualche mese fa. Ora, con la destinazione capitolina sfumata potrebbe esserci un'apertura importante direzione Inghilterra.L'interessa da entrambe le parti c'è, la trattativa è pronta a entrare in una fase calda. Gli intermediari vicini al Tottenham intanto sono a Milano per avanzare nella trattativa che porterebbea vestire la maglia degli Spurs. Dopodiché l'attenzione sarà spostata verso l'attaccante del Napoli.- Questa è una trattativa che tornerebbe comoda a tutte e tre le parti chiamate in causa: ilavrebbe il suo viceavrebbe l'opportunità di giocarsi l'con la Polonia stando comunque in un club che gioca l'Europa League evitando di rischiare di restare fermo un anno ed il Napoli farebbe cassa senza perdere ail giocatore. Un affare per tutti, insomma. Ma da chiudere il prima possibile.