Nome nuovo per il mercato del Napoli: Pasquale Mazzocchi sogna di giocare nella squadra di Spalletti. Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino preferirebbe privarsi solo in presenza di una offerta irrinunciabile, sopra i 10 milioni di euro. Cifra che il Napoli ha investito su grandi prospetti e dunque la formula dell’affare va studiata molto bene. Al tempo stesso i rapporti diretti, ottimi, fra De Laurentiis e Iervolino, potrebbero agevolare la trattativa, che per gli azzurri potrebbe anche essere anticipata a gennaio.



Tra gli osservati c'è il portoghese dello Sporting, Gonçalo do Lago Pontes Esteves, attualmente in prestito all'Estoril Praia: un 2004 destro, ma anche con un sinistro delicato, molto tecnico e che deve magari rafforzarsi fisicamente ma si tratta di un diciottenne molto interessante.

Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sotto la lente di ingrandimento c'è il belga Hugo Siquet, classe 2002, più dotato fisicamente, attualmente in Bundesliga al Friburgo.