Il Napoli ha sempre guardato ai giovani con grande attenzione. Questa volta nel mirino azzurro ci è finito Matteo Prati, centrocampista classe 2003 protagonista con l'Italia negli ultimi Mondiali Under 20. Di proprietà della Spal che valuta il suo gioiellino 10 milioni di euro. Al momento il Cagliari è in pole per portarlo in Sardegna ma il Napoli ci sta facendo un pensierino. Lo riporta il Corriere dello Sport.