Dopo la vittoria della Coppa Italia il Napoli ha da pensare al campionato. Proprio oggi gli uomini di Gattuso ritorneranno in campo per affrontare il Verona.



Bisognerà però fare attenzione, perché sono ben quattro i giocatori diffidati. Si tratta di Mertens, Milik, Zielinski e Demme che rischiano quindi di saltare il prossimo impegno che sarà contro la Spal domenica al San Paolo. Occhio, quindi, al cartellino giallo per questi quattro giocatori. Anche se tra due giornate ci sarà la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e qualcuno potrebbe pensare a una pretattica per non mancare alla sfida più importante.