Il posticipo serale della ventottesima giornata di Serie A è Roma-Napoli, che scenderanno in campo alle 20:45 all'Olimpico di Roma. Due squadre che vogliono lottare fortemente per trovare un posto in Champions League e stasera una delle due potrebbe strappare tre punti preziosissimi.



In vista delle prossime partite bisognerà avere la squadra al massimo delle forze. Gli uomini di Gattuso dovranno fare molta attenzione al rischio squalifica. Sono infatti quattro i giocatori diffidati. Si tratta di Koulibaly, Mario Rui, Demme tra i titolari e Lozano che partirà dalla panchina. La prossima sfida che attende il Napoli è quella casalinga del 3 aprile contro il Crotone al Maradona di Fuorigrotta.