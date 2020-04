Il rinnovo fra Dries Mertens e il Napoli tarda ad arrivare e il classe 1987 belga, in scadenza con il partenopei il 30 giugno, sembra essere ogni giorno che passa più lontano dal San Paolo. Fra i club interessati, ci sono tenti top team della Premier League e, in Italia, tutte e tre le grandi storiche del Nord: Juve, Inter e Milan. A meno che De Laurentiis, a sorpresa, non estragga dal cilindro il rinnovo di contratto del giocatore.