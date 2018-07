Come riportano i colleghi del Corriere del Mezzogiorno, Santiago Arias è extracomunitario ma la cessione di Bangoura al Mosta (club maltese) ha liberato lo slot per lui mentre il messicano Ochoa è bloccato da Vinicius Morais, sarà fondamentale vendere l’attaccante portoghese all’estero se non si riuscirà ad ultimare le pratiche per il passaporto comunitario entro la fine del mercato. Ochoa ha il contratto in scadenza nel 2019 con lo Standard Liegi e una clausola da 3,5 milioni di euro, basta pagarla per prenderlo visto che il sì del giocatore c’è da tempo.