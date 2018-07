Il Napoli è a lavoro per il ruolo del terzo portiere dopo l'infortunio di Alex Meret. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per il 33enne messicano Guglielmo Ochoa dello Standard Liegi in scadenza di contratto nel 2019. Il club ne sta parlando con l'intermediario Fabrizio Ferrari: l’obiettivo è abbassare le pretese del calciatore sull’ingaggio.



Sullo sfondo resta poi anche il 26enne Francesco Bardi attualmente in forza al Frosinone.