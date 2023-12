C’è una prima offerta concreta del Napoli per Pasquale Mazzocchi, jolly di difesa e centrocampo della Salernitana per il quale i campioni d'Italia offrono 1,5 milioni di euro, a fronte di una richiesta della Salernitana che si attesta intorno ai 4 milioni. Fra il giocatore, classe 1995, e il Napoli c'è già un accordo di massima. Mazzocchi, 57 presenze e 2 reti con la maglia granata, aspetta solo che venga raggiunto un accordo tra i due club. Per il Napoli, si tratta di un’operazione in entrata legata alla contemporanea cessione di Alessandro Zanoli.