Sono diversi i nomi che circolano in orbita Napoli nell'ultimo periodo, specialmente alcuni di attaccanti. Tra questi c'è Everton Soares, esterno classe '96 del Gremio. Si è parlato di un'offerta concreta da parte del Napoli di 25 milioni al club brasiliano. Offerta però smentita dallo stesso presidente Romildo Bolzan Jr. Queste le sue parole ai microfoni di gonfialarete.com: "Un’offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton“.