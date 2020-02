Il futuro di Amin Younes al Napoli è sempre più in bilico. Non convocato per la partita che gli azzurri giocheranno domani sera a San Siro, contro l’Inter, il tedesco è tentato da una proposta arrivata dalla Russia.



IN VENDITA - L’ultima presenza è datata 7 dicembre, 28 minuti contro l’Udinese. Poi sempre in panchina, o neanche, a causa di piccoli acciacchi. In generale le presenza in stagione sono appena 6, di cui solo una dal 1’ minuto. Per questo, anche dopo l’arrivo di Gattuso, che lo ha ulteriormente messo ai margini, Younes ha comunicato al Napoli la volontà di essere ceduto.



A GENNAIO... - A gennaio sono arrivate offerte dalla Germania e dal Qatar, che però si sono arenate di fronte al prezzo fissato da De Laurentiis: 15 milioni per averlo a titolo definitivo, una cifra scesa negli ultimi giorni di gennaio fino a 10 milioni, ritenuti però ancora eccessivi dalle pretendenti. Tutti gli interessati si sono dileguati, tranne il Krasnodar. Il club russo segue da tempo l’ex Ajax e, complice la chiusura posticipata del mercato in Russia (il 21 febbraio), negli ultimi giorni è partito all’assalto.



LA PROPOSTA - Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, infatti, il Krasnodar, circa una settimana fa, ha presentato al Napoli per Younes un’offerta di prestito secco, fino al termine della stagione. Una proposta che però non ha convinto De Laurentiis, che pretende che il prestito sia almeno oneroso, da 1,5-2 milioni. Una richiesta che ha allontanato anche il Krasnodar: al momento sono dunque poche le possibilità che si concretizzi il trasferimento di Younes in Russia. Nonostante la volontà del giocatore, che spinge per trovare una squadra che lo faccia giocare. Ma c’è tempo fino al 21 febbraio.