Il nome chiave del mercato del Napoli è quello di Mattia Zaccagni. Il centrocampista del Verona ha avuto un grande inizio di stagione e presto potrebbe salutare. Ma non lo farà già in questa sessione invernale di mercato, perché gli scaligeri non si priveranno di uno degli uomini chiave della squadra per il resto della stagione.



Il contratto di Zaccagni scadrà nel 2022 e quindi la cessione sembra inevitabile. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona da Napoli è arrivata un'offerta vicina ai 14 milioni di euro. La dirigenza del Verona conta di alzare ancora la posta.