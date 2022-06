La situazione portieri in casa Napoli si sta iniziando a definire. La volontà di De Laurentiis è quella di puntare su Meret per il futuro e così sarà lui il titolare a partire dalla prossima stagione.



Discorso differente, è chiaro, per David Ospina. C'è l'Al-Nassr che gli ha offerto un contratto economicamente vantaggioso. Al suo posto due i nomi più allettanti, ovvero Sirigu a parametro zero oppure Luis Maximiano dal Granada, con il portiere italiano che potrebbe arrivare più facilmente. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.