Tutti pazzi per Mattia Zaccagni. Nel giorno della ripresa della Serie A tanti occhi sono puntati sul talento classe '95, stella del Verona e sempre più uomo mercato. Lazio e soprattutto Inter avevano già manifestato il proprio interesse ancor prima della chiamata di Mancini in Azzurro e mentre l'Hellas continua a lavorare al rinnovo la lista delle pretendenti si aggiunge.



OFFERTA NAPOLI - L'ultima in ordine di tempo a mettersi sulle tracce di Zaccagni è il Napoli, che ha mosso anche passi concreti: secondo Il Corriere dello Sport infatti, Giuntoli ha messo sul piatto 8 milioni di euro per il trequartista, ma la richiesta del Verona resta di 15 milioni. Distanza ampia e primo assalto del club di De Laurentiis respinto, ma l'interesse resta vivo e se ne riparlerà nel corso dell'anno.