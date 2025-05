Napoli, offerta shock dell'Al-Hilal per Osimhen che ora riflette: cosa succede con la Juventus

Redazione Calciomercato

. A Istanbul Victor si è sentito amato sin da subito, l’ha scoperta giorno dopo giorno innamorandosene follemente. Sensazioni che vanno oltre il campo, oltre un campionato ancora lontano dalla competitività e dal talento presente in Italia o Francia, solo per fare due esempi.

. Il classe 1998 potrebbe cedere al richiamo della Premier League, con Manchester United e Chelsea da settimane in contatto con l’agente, o al pressing alto della Juventus e di Cristiano Giuntoli, ovvero colui che scommise su di lui nell’estate del 2020 dopo una stagione, tutto sommato, “normale” al Lille con 13 gol realizzati. Il nazionale nigeriano ha manifestato, a più riprese, l’ambizione di giocare in Europa: la scorsa estate rifiutò una ricca offerta dall’Arabia Saudita. Diversi mesi dopo le cose potrebbero cambiare radicalmente perchéper un contratto di tre anni. Per la prima volta Victor sta valutando questa offerta e si è preso qualche giorno per riflettere al meglio.

. L’accordo economico sarebbe ancora da trovare ma ci sono le basi per arrivare fino in fondo, De Laurentiis permettendo: il patron del Napoli preferirebbe cedere un asset economico cosi importante per il club all’estero.Una cifra davvero importante anche per la ricchissima società Araba dell’Al Hilal che non vorrebbe andare oltre quota 35/40 milioni. Ma la prima, parziale, apertura di Osimhen ha portato entusiasmo e convinzione nel club che sta tentando anche il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.