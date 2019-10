Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, scrive: "La sosta in casa Napoli è servita ai dirigenti del club, in primis al presidente Aurelio De Laurentiis a soffermarsi con maggiore tempo sulla questione rinnovi contrattuali. Se per Luperto e Maksimovic si è praticamente giunti alle battute finali dell’accordo tra giocatori e società, restano in piedi le trattative per i due veterani Callejon e Mertens, sul cui futuro in questi giorni si fa un gran parlare. Per entrambi il presidente De Laurentiis sarebbe disposto ad uno sforzo importante pur di trattenerli in azzurro. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo sito pur di tenerli, il presidente infatti, ha proposto un triennale da quattro milioni più bonus a Mertens e tre anni anche a Callejon, alle medesime cifre che percepisce al momento. Il primo passo verso il rinnovo di due dei protagonisti azzurri, dunque, il Napoli l’ha fatto".