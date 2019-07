. Sempre secondo il Corriere dello Sport, sarebbe un colpo da finanziare con lealla Roma.La Repubblica e il Corriere della Sera aggiungono l'ipotesi di un possibile. Scenario in ogni caso molto complicato. Intanto nelle ultime ore: il nuovo allenatore nerazzurro le ha riferito che non ci saranno problemi e che non avrà prevenzioni nei riguardi da Maurito. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com