rimediata mercoledì sera contro l'Inter, ma sarà comunque protagonista sugli spalti. Infatti: si tratta di una bella iniziativa del gruppo "Quelli del sangue azzurro" per dimostrare la forte solidarietà da parte di tutto il popolo partenopeo. Inoltre saranno distribuite anche centinaia diO quasi tutti.Come si legge sulla Gazzetta dello Sport,- Le questure di Roma, Bergamo e Torino, ossia dove agiscono alcuni tra i gruppi ultras più caldi d’Italia,Sempre secondo La Repubblica, resta però vigile l’attenzione delle forze dell’ordine per la cosiddetta "ordinaria follia". Una concentrazione particolare sarà riservata sull’: impossibile escludere infiltrazioni, anche in ragione degli incidenti di un anno fa a Verona tra le due parti.